残暑も落ち着き、秋が少しずつ近づいています。秋といえば紅葉も楽しみの一つですが、今年の紅葉はどうなる見込みなのでしょうか？【画像を見る】絶景「河口湖もみじ回廊」川沿いに樹齢100年を超える約60本の巨大紅葉が並ぶ“紅葉のトンネル”気象予報士「記録的な暑さで紅葉が遅れている」山形純菜キャスター:9月18日に日本気象協会 tenki.jpで発表された「紅葉見頃予想」によると、全国で一番早く紅葉が見られるのは「北海