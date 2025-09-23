サッカー・明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は3か月ぶりの勝利を目指し、ホームで名古屋と対戦しました。ここ3試合・無得点の新潟。0-0で折り返した後半、左サイドバックの橋本が仕掛けます。後半9分。クロスを入れますが、長谷川にわずかに合わず、先制点とはなりません。後半23分には深い位置からクロスに今度はモラエス。さらに後半34分には橋本から低いボール、長谷川が狙っていきますが惜しくも