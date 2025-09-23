来月から、秋田中央交通の路線バスの運賃が改定されます。初乗運賃は、現在の170円から40円値上げして、210円になります。運賃の値上げは、消費税引き上げによる改定を除くと、2009年7月以来約16年ぶりです。秋田中央交通によりますと、運賃の値上げの対象は、秋田市中心市街地循環バス、国際教養大学線、高速バスを除く乗合路線バスの全路線です。来月10月1日から運賃が改定され、初乗運賃は、大人が170円から210円に、小児は90円