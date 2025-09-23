ガンバ大阪は９月23日、J１第31節で横浜F・マリノスとホームで対戦した。スコアレスで迎えた60分、天野純に決められて先手を取られる。その５分後、満田誠が半田陸とのワンツーから仕留め、同点に追いつく。満田の加入後初ゴールで勢いづくと、70分にデニス・ヒュメットがファン・アラーノのアシストで逆転ゴールを挙げる。さらに79分、敵陣左サイドの深い位置から、宇佐美貴史のFKがそのままゴールイン。２点差とする。