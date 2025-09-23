2025年9月19日（金）から、新千歳空港3階にある『ロイズ チョコレートワールド』のベーカリー限定で、新商品『ロイズ ヴィジタンディーヌ（秋Autumn）』が期間限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト 『ロイズ ヴィジタンディーヌ』は、フィナンシェの原型ともいわれるフランス・ロレーヌ地方の郷土菓子『ヴィジタンディーヌ』を『ロイズ』オリジナルのレ