国務院報道弁公室は9月22日午後、「第14次五カ年計画（2021-2025年）の質の高い完成」をテーマとするシリーズ記者会見を開き、中国の中央銀行である中国人民銀行、金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家外貨管理局の責任者が同期間における金融業発展の成果を紹介し、記者の質問に答えました。中国人民銀行の潘功勝総裁は記者会見で、「今年6月末時点で、中国銀行業の総資産は約470兆元（約9770兆円）に達し世界第1位、