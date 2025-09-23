NHK大阪放送局制作の夜ドラ『いつか、無重力の宙で』（総合月〜木後10：45）で日比野ひかり役を演じる森田望智がコメントを寄せた。【場面カット】病室で笑顔で語る飛鳥（木竜麻生）とひかり（森田望智）高校時代「一緒に宇宙に行こう」と夢を語り合った天文部の女子4人組。30代になりそれぞれの道を歩む中、ふと忘れていたかつての夢と再会し「超小型人工衛星だったら…今の私たちでも宇宙を目指せるかもしれない…！」と