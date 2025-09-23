メンバー全員が音楽活動をしながら別の仕事にも就く“二刀流ロックバンド”の男女8人組「少年キッズボウイ」が23日、渋谷Milkywayでライブを開催し、12月10日にメジャー初のミニアルバム「もっと少年キッズボウイ」を発売すると発表した。合わせて10月8日に先行配信シングル「下北沢ターミナル」をリリース。その記念イベントとして、同15日に下北沢の空き地でフリーイベントを開催する。「もっと少年キッズボウイ」は、メ