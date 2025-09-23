インド国旗（ゲッティ＝共同）【ニューデリー共同】アフガニスタン人の少年（13）が21日、首都カブールからインドの首都ニューデリーに向かう民間航空機の車輪格納部に隠れて密航し、同日中にアフガンへ送還された。PTI通信などが23日までに報じた。少年はニューデリーの国際空港でうろついているところを発見された。「好奇心からやった」と治安当局に話したという。車輪格納部からは、少年のものとみられる赤い小さなスピー