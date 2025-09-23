◇プロ野球パ・リーグ 楽天7-0日本ハム(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが23日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで楽天との試合後に本拠地最終セレモニーを施行。新庄剛志監督や選手たちがファンの皆さんへ残りのシーズンへの意気込みを語りました。試合は初回、この日先発の孫易磊投手が2ランホームランを浴び先制を許します。さらに打線はこの日一度も3塁を踏めず、相手投手陣に完全に抑え込まれ黒星を喫しました