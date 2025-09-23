俳優本郷奏多（34）が23日、東京・イイノホールで行われた「日本ゲーム大賞2025」で、大賞受賞作品へのプレゼンターを務めた。本郷はゲームファンとして知られており、東京ゲームショウ2025ではオフィシャルサポーターに就任している。大賞受賞作品である「メタファー：リファンタジオ」の制作者に記念品を贈呈。同ゲームのCMに出演しており、「その際はお世話になりました」と一言。「そんなご縁もあって、僕自身も最後までワクワ