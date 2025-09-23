○ 広島 5 − 0 巨人 ●＜25回戦・マツダ＞23日にニッポン放送で放送された広島−巨人（RCCラジオの制作）で解説を務めた安仁屋宗八氏が、プロ初登板した広島ドラフト5位・菊地ハルン（千葉学芸高）について言及した。身長200センチ、体重115キロの超大型右腕は、ファームで10試合・15回2/3を投げ、13奪三振、防御率2.87の成績を残し、同日にプロ初昇格を果たした。菊地は5−0の9回にプロ初登板し、先頭の中山礼都を144キロ