○ 広島 5 − 0 巨人 ●＜25回戦・マツダ＞巨人のドラフト1位・石塚裕惺が、23日の広島戦でプロ初安打を放った。0−4の5回二死走者なしの場面に代打で登場した石塚は、玉村昇悟が投じた初球の140キロストレートをセンター前に弾き返した。これが石塚にとってプロ4打席目で嬉しい初安打となった。23日にニッポン放送で放送された広島−巨人（RCCラジオの制作）で解説を務めた安仁屋宗八氏は、「狙いが良かったですよね。初球