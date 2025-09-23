横山玲奈、羽賀朱音、小田さくら モーニング娘。’25が、9月23日に長野・サントミューゼ（上田市交流文化芸術センター）大ホールで「モーニング娘。'25 コンサートツアー秋 〜Movin' Forward〜」を開催した。【写真】モーニング娘。’25、長野・サントミューゼ公演の模様今回の秋ツアーは、9月13日の TACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）からスタート（ホールツアーで全15会場33公演を予定していて、 今回の昼公演が3会