ドローンやアクションカメラのメーカーであるDJIから、小型アクションカメラ「OSMO Nano」が発表されました。マグネットでカメラ本体を分離出来るモジュラーデザインで、最大4K・60fpsの映像を撮影可能というこのOSMO Nanoに一足早く触ることができたので、まずはその見た目をチェックしてみました。DJI Osmo - 滑らかな映像 - DJIhttps://www.dji.com/jp/products/osmoOSMO Nanoの化粧箱はこんな感じ。今回DJIから送られてきたの