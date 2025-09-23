松島聡（timelesz）と白洲迅がダブル主演する10月4日スタートのドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）より、timeleszが歌う主題歌「レシピ」がメイキング映像とともに初公開された。【動画】timeleszによる主題歌も！『パパと親父のウチご飯』ビジュアル撮影の裏側本作は、突然元カノから娘を預けられた接骨院を営む千石哲（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘（白洲）と