世界平和統一家庭連合（旧統一教会）トップの韓鶴子（ハンハクチャ）総裁が、韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領の妻や側近に金品を渡した疑いで特別検察官に逮捕された。教団の資金には日本からの送金が含まれるとの指摘もあり、国内からも事件の実態解明を望む声などが上がった。韓総裁への逮捕状が発付されると、韓国メディアは一斉に速報で報じた。韓国メディアによると、信者の一部が韓総裁の釈放を求めてソウル拘置