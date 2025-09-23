2回、2ランを放った中村奨（左）を迎える広島・新井監督＝マツダ広島が連敗を5で止め、今季の巨人戦勝ち越しを決めた。一回に末包の2点二塁打で先行し、二回に中村奨の2ランで加点した。玉村は6回7安打無失点と粘って6勝目。巨人は戸郷が立ち上がりで崩れ、打線も好機を生かせなかった。