台風18号に備え、ロープで固定される彫刻＝23日、香港（CNS＝共同）【香港共同】台風18号の接近を受けて香港や中国広東省では23日、交通機関に乱れが出たほか、安全を考慮して休校などの措置が取られた。香港のキャセイパシフィック航空は23日夕方から25日朝まで香港国際空港の発着便を欠航とする。香港と広東省深セン市は23、24日の2日間を休校とした。香港と中国本土を結ぶ高速鉄道は23日夕方以降と24日終日の全ての列車の