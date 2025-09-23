トルコ・アンカラの学校のすぐ目の前で目撃されたのは、事故の瞬間です。横断歩道で信号が変わるのを待っている学生。突然身構えた、その時でした。1台の車が学生のいる方に向かって一直線に突っ込み、学校の壁に激突。はずみで車の後輪が宙に浮き上がるほどの衝撃です。直前に異変を感じたのでしょうか、学生は素早い身のこなしで間一髪、直撃を回避。最悪の事態を免れました。衝撃の大きさを物語るようにフロント部分は押しつぶ