「テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３」（２３日、浦和）４年ぶりとなった秋分の日決戦はＪＲＡから遠征の新星・サンライズフレイムが１番人気に応えて重賞初制覇。一昨年覇者のドライスタウトとの兄弟Ｖを決めた。２着には地元・浦和の伏兵８番人気のアウストロが好位から粘り込み、３着には４番人気の船橋ムエックスが突っ込んだ。ここ２年、雨に見舞われた一戦も今年は朝から絶好の競馬日和。その中で３馬身差の快勝劇