韓国で目撃された危険極まりない暴走車。縁石に乗り上げると、信号待ちの車列に突っ込みました。ハンドルを握っていたのは60代の男。一体なぜこのような行為に及んだのでしょうか。事故が起きる少し前、路上に止められている白い車から持ち主たちが離れるやいなや、すーっと近づいてくる人物。事故を起こした男です。中をのぞき込み、誰もいないことを確認すると、運転席へと乗り込み、走り出しました。戻って来た持ち主は途方に暮