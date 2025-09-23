元宝塚歌劇団雪組トップスターの彩風咲奈が、ミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」（26年3月25日〜4月21日、東京・明治座ほか）に出演することが23日、発表された。14年の日本初演から出演する森公美子とのダブルキャストで、修道院の聖歌隊を引っ張るデロリスを演じる。彩風は抜群のスタイルとダンススキルが魅力。24年10月に宝塚歌劇団を退団後、初ミュージカル参加となる。ほか、石井一孝、廣瀬友祐、松