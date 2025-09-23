秋元康氏が総合プロデュースする11人組アイドルグループWHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）が23日、東京・品川インターシティホールで、自身3度目のワンマンライブ「WHITE SCORPION 3rd ONEMAN LIVE連撃」を開催した。オープニングではメンバー2人ずつでダンスを披露しながら登場。デビュー曲「眼差しSniper」で幕開けし、人気曲「コヨーテが鳴いている」や「Satisfaction graffiti」、「非常手段」を立て続けに披露。NICO