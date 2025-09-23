田中美久が表紙を務める「BOMB Premium」が、好評につき増刷された。【写真】表紙では美バスト際立つ水着SHOTを披露表紙＆巻頭グラビアを最強グラビアクイーン・田中美久が飾った、アイドル誌ボムがお届けする新しい水着グラビアムック『BOMB Premium（ボム ・プレミアム）』が好評につき異例の増刷。発売前に完売していた、セブンネット限定特典のポストカードも再搬入されたという。この機会にぜひ、本書を手に取ってみてはいか