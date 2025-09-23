香港税関はきょう9月23日、東京から到着した男が覚醒剤を密輸しようとしたとして逮捕した。逮捕されたのは21歳の男で、東京から到着した。税関検査で受託手荷物から覚醒剤とみられる約23キロの物体を発見し、逮捕した。末端価格は760万香港ドル。男は危険薬物密輸罪1件で起訴され、あす9月23日に西九龍裁判所で審理が行われる。香港で薬物の密輸により有罪判決を受けた場合、最高刑は500万香港ドルの罰金もしくは終身刑となる。