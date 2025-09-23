◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人のドラフト１位ルーキー・石塚裕惺内野手（１９）が４試合４打席目で待望のプロ初安打を放った。４点を追う５回２死、戸郷翔征投手（２５）の代打で登場すると、広島・玉村の初球、１４０キロの直球を中前に運んだ。先発の戸郷は初回、末包に先制の２点適時二塁打を許すと、２回には中村奨に２ランを被弾。４回５安打４失点で９敗目を喫した。打線は８安