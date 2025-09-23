◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―０巨人（２３日・マツダスタジアム）広島は、巨人との今季最終戦を白星で締めくくった。東京Ｄでは３勝９敗１分けと苦しんだが、マツダでは１０勝２敗と圧倒した。同カードは今季１３勝１１敗１分けで、２年ぶりの勝ち越しで意地を見せた。“Ｇキラー”２人が投打で躍動した。２点リードの２回２死一塁、中村奨が９号２ラン。戸郷に対し、４月１３日の対戦（マツダ）以来２本目。巨人戦は６本目