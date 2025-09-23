23日午後7時半ごろ、南海本線の貝塚駅近くの踏切で、特急「サザン」と自動車が接触する事故が発生。南海本線全線（なんば〜和歌山市）が一時全線で運転を見合わせました。車に乗っていた女性は、現場で死亡が確認されています。▽遮断機が下りている踏切に車が進入数十m引きずられ…警察や南海電鉄によりますと23日午後7時半ごろ、南海本線の蛸地蔵・貝塚間の踏切で、なんば行きの特急「サザン」と自動車が接触しました。