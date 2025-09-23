◇プロ野球セ・リーグ 広島5-0巨人(23日、マツダスタジアム)巨人が広島に完封負けを喫し、連敗で借金が1となりました。先発の戸郷翔征投手は初回、先頭の中村奨成選手に二塁打を浴びると、3番の小園海斗選手には死球でピンチ拡大。2死1、2塁から末包昇大選手に浮いたフォークを三塁線を破るタイムリー二塁打とされ、2点を失います。2回は2死からピッチャーの玉村昇悟投手にセンター前ヒットを浴びると、続く中村選手に内角のストレ