「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）巨人は今季の鬼門となっているマツダスタジアムで完敗を喫し、借金１。２位・ＤｅＮＡとは２・５差に広がった。先発・戸郷は初回先頭の中村奨に左翼線への二塁打を打たれると、２死一、二塁となって末包に三塁線を破られる２点適時二塁打を浴びて先制点を献上。二回は２死無走者から投手の玉村に中前打。続く中村奨に左翼への２ランを浴びて追加点を奪われた。三回以降は無