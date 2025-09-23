23日、ヨルダン川西岸ラマラで、パレスチナの旗を振って英仏などの国家承認を歓迎する若者ら。承認した国は国連加盟国の8割を超える約160カ国となった（共同）【エルサレム、ラマラ共同】「世界はまだ、ガザを覚えていた」。フランスや英国、カナダなどによるパレスチナの国家承認の動きが続く中、パレスチナ自治区ガザの住民からは23日、承認を評価しつつ「戦闘終結につながってほしい」との声が上がった。ヨルダン川西岸のパレ