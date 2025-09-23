9月23日、浦和競馬場で行われた交流G3・オーバルスプリント（ダ1400m）は、1番人気のJRA馬、サンライズフレイムが人気に応えた。2番人気のエートラックスはスタート前にゲートを飛び出してしまうアクシデントも響いたのか7着、3番人気の武豊騎乗、ガビーズシスターは伸びきれず4着に敗れた。1着サンライズフレイム石坂公一調教師「もう素直に嬉しいですね。やっと勝てたという思いです。夏場前走走りましたけど、それほどダメ