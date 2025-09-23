西武戦に先発したロッテ・唐川＝ZOZOマリンロッテの唐川が7回無失点で今季2度目の登板で初勝利。無四球と制球が安定し、単打3本に抑えた。救援陣も得点を許さず、二回に山本の犠飛で挙げた1点を守り切った。西武は1失点完投した与座を打線が援護できなかった。