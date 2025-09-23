新たな「熱帯低気圧」が発生台風へ発達するか？ 気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ この熱帯低気圧は、午後６時現在、フィリピンの東にあって１時間に１０キロの速さで西南西に進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大