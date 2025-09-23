◆明治安田生命J1リーグ第31節FC東京1―0福岡（23日、味の素スタジアム）J1アビスパ福岡が痛恨の今季ワーストで2年ぶりの4連敗。前半で数的不利に陥ったほか、ゴールも遠く2試合連続での零封負けともなった。前節20日の敵地での横浜M戦（日産スタジアム）に続いて、首都圏で挑んだ中2日の連戦は厳しい結果となった。前半はボール保持率でホームのFC東京に大きく上回られ、前半8分に右サイドからのクロスに頭で合わせられた