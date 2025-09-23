9月23日は、アメリカの水爆実験で被曝した第五福竜丸の無線長、久保山愛吉さんの命日です。戦後に起きた核の悲劇を後世に伝えようと、久保山さんの地元・静岡県焼津市で追悼行事が開かれました。 【写真を見る】「原水爆の被害者は私を最後に」第五福竜丸・久保山愛吉さんの命日に墓前で誓う核廃絶への思い=静岡・焼津市 「核兵器を作るな」 焼津市で行われた平和行進。9月23日は、静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」の無