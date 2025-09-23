9月23日は秋分の日です。秋の彼岸に「おはぎ」を求めて、和菓子店は多くの人でにぎわいました。一方、農産物の直売所では秋の味覚・シイタケの盛り放題イベントが開かれ、会場は熱気に包まれました。 【写真を見る】秋分の日は“秋の味覚”に行列！ おはぎ約1000個を用意の和菓子店 シイタケ盛り放題は「小さいのを詰める」のがコツ？=静岡 静岡県森町にある老舗和菓子店「菓子司 中島屋」では、午前8時の開店からおはぎを買い求