国内最大級の竜巻被害を受けた静岡県牧之原市で9月23日、被災地支援企画として「こどもの遊び場」が開かれました。参加した子どもたちは体を思い切り動かし、会場には笑顔が広がりました。 【写真を見る】牧之原市に開かれた「こどもの遊び場」 会場内に設置された遊具を楽しみ、元気な笑顔をみせる子どもたち。 牧之原市で9月23日に開かれた「こどもの遊び場」は、9月5日の竜巻被害を受けた子育て世代を支援するために企画され