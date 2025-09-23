長崎総合科学大学がビジネススキルを証明する「日商アソシエイトマスター」の資格を取得できる授業を全国で初めて開講しました。 23日まで行われた授業には学生と附属高校の生徒20人が参加し、パソコンの活用方法などを学びました。 昨年度新たに導入された資格「日商アソシエイトマスター」。 情報通信技術の分野でのビジネススキルなどを証明するために日本商工会議所が認定している「日商マスタӦ