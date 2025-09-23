明治安田J1リーグ第31節は9月23日、全国各地で計10試合行われ、11位清水エスパルスはホームで8位浦和レッズと対戦、0-0で引き分けました。清水は浦和の猛攻をGK梅田透吾を中心に守り抜き、これでリーグ戦は3試合連続の無失点、5戦負けなしです。 【明治安田J1リーグ第31節＝IAIスタジアム日本平:17,202人】 清水エスパルス0(0-0、0-0)0浦和レッズ ＜得点者＞ 【清】なし 【浦】なし