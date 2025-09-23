アメリカ・ミシガン州にある桟橋で目撃されたのは、突然、船が火柱を上げて吹き飛ぶ瞬間です。一瞬の出来事に、見送ったばかりの人もぼうぜん。乗員は無事だったのでしょうか。爆発が起きたのは船専用の給油所。出港する船には、操縦席に1人、デッキには乗員1人と1匹の犬が乗っています。燃料を入れ終わり、いざ出航。左にかじを切ろうとしたその時、激しい爆発とともに炎に包まれる船。その衝撃で乗員らは水中に投げ出され、周囲