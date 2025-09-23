阪神・大山悠輔内野手（３０）が、２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、難敵から価値ある一発を放った。１点ビハインドの６回、先頭で打席を迎えた虎の背番号３。試合前時点で防御率０・５７と抑え込まれていたケイに対し、粘った末に９球目の１４４キロのカットボールを完璧に捉えた。打球は虎党が待ち構える左翼スタンドへ一直線で飛び込む１２号ソロ。ここまで１６打数１安打と苦戦していた中で、クライマックスシリーズでぶつ