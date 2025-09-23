「ＥＸＩＬＥ」ＡＴＳＵＳＨＩのものまね芸人・ＲＹＯが２３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品に反論した。ＲＹＯをめぐっては、今月４日に亡くなった大御所演歌歌手・橋幸夫さん（享年８２）と面識がないにもかかわらず通夜に出席し、物議をかもした。粗品は２２日、ＹｏｕＴｕｂｅに動画をアップ。人気企画「１人賛否」でＲＹＯの件を取り上げると「世論の時点で非難する声のみです。擁護のよ