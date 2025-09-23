◆パ・リーグ日本ハム０―７楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムは２戦連続で完封負け。連敗となったが、ソフトバンクも敗れ２・５差をキープした。試合後には本拠地最終戦セレモニーが行われ、新庄監督はマイクを手にナインを引き連れグラウンドを１周した。指揮官は「ファイターズ負けてしまいましたけど、喜んでいいものかソフトバンクも負けました。僕たちは１ミリもあきらめてません」と強調。「僕たちが３連