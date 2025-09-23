◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の増田陸内野手が、１軍では３年ぶりに二塁を守った。７回無死から浦田の代打で出場。裏の守備でセカンドに入った。増田陸は試合前時点で今季８３試合に出場し、ポジションは全て一塁を守っていた。８月２２日に出場選手登録を抹消となり、イースタンでは二塁での出場を重ねていた。１軍で二塁を守るのは、２２年の９月７日・ＤｅＮＡ戦（東京ドーム）以来