23日午後、鹿児島県南九州市頴娃町の沖合で2人が乗った漁船が転覆し、1人が死亡しました。 指宿海上保安署によりますと23日午後1時42分ごろ、南九州市頴娃町の石垣漁港で釣りをしていた人から「沖合で漁船が転覆している」と118番通報がありました。 転覆したのは「第二和美丸」約1トンで、2人が乗船して石垣港を出港。 沖合で刺し網漁をしていたところ、横波を受けて転覆したということです。 乗っていた2人は海に投げ出さ