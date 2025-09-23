揉み合い、パウエルＦＲＢ議長講演待ちでポンドがやや売られる＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、揉み合いとなっている。このあとのＮＹ時間のパウエル米ＦＲＢ議長の講演待ちとなっている。そのなかでは、ポンドがやや売られている。この日は一連の欧州と英国のＰＭＩ速報値が発表されたが、英国は製造業とサービス業がともに予想以上の低下を示した。一方、ユーロ圏では製造業が弱含んだもののサービ