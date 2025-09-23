自民党総裁選（１０月４日投開票）に立候補した５氏は２３日、党本部で開かれた共同記者会見に臨み、少数与党下での野党との連携や米国による関税措置への対応などで主張を展開した。自民、公明両党による連立政権の枠組みについて、高市早苗・前経済安全保障相（６４）は「拡大を目指す。首班指名までにできるように精いっぱいの努力をしたい」と言及し、総裁選後の臨時国会で行われる首相指名選挙までに野党との協議を整えた