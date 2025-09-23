中国の習近平国家主席＝3日、北京（ゲッティ＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は23日、新疆ウイグル自治区成立から今年で70年となるのを祝う行事に出席するため、同自治区ウルムチを訪問した。中国の最高指導者が同自治区成立の祝賀行事に出席するのは初めて。国営通信新華社が報じた。欧米諸国は少数民族ウイグル族の人権が侵害されていると非難しており、習氏自ら行事に出席することで自治区の発展や共産党統治の正